I lampeggianti blu della Polizia di Stato, intorno alle 18.30 di ieri sera, hanno “illuminato” viale Diaz, nel tratto antistante la Scalinata di Bonaria: la pioggia incessante non ha avuto la meglio sulla solidarietà.

Le pattuglie delle Volanti, con anche i mezzi del Reparto Mobile in forza alla Questura di Cagliari della Polizia di Stato si parcheggiano accanto ai due tir fermi già stracarichi di cibo, giocattoli e indumenti per bimbi: i poliziotti scendono dalle auto di servizio e scaricano scatoloni pieni di merce per le famiglie bisognose, doni raccolti dai poliziotti nelle scorse settimane e pronti per essere consegnati alla scalinata.

A guidare la delegazione della Polizia, c’è la dottoressa Veronica Madau, portavoce della Questura, che a nome del Questore Pierluigi D’Angelo e di tutti gli agenti dei vari Commissariati dell’hinterland, si è complimentata per la bellissima manifestazione di solidarietà.

Gennaro Longobardi, ideatore e fondatore da ben 23 anni della raccolta di cibo a lunga conservazione, giocattoli e indumenti per bimbi, ha gli occhi lucidi: accanto a lui c’è don Marco Lai, delegato Caritas Cagliari, Antonello Atzeni (responsabile Centro Diocesano di via Po) con l’Arcivescovo Arrigo Miglio, al quale è stata consegnata una targa ricordo del Miracolo di Natale.

Non solo la Polizia di Stato ma migliaia di persone, semplici cittadini, associazioni e tante aziende sarde hanno dato il loro prezioso contributo: le “formichine”, (come le definisce Gennaro Longobardi), hanno creato un’enorme spirito di condivisione, di altruismo e di buon cuore.

Quest’anno sono state superate abbondantemente le 16 tonnellate e mezzo di merce raccolte lo scorso anno: oltre a Cagliari, lo ricordiamo, hanno aderito anche una decina di Comuni sardi sparsi su tutta l’Isola, (𝐎𝐥𝐛𝐢𝐚, 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢, 𝐈𝐠𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐜𝐢𝐝𝐫𝐨, 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐨, 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐦𝐨𝐦𝐚𝐧𝐧𝐮, 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐮, 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐫𝐠𝐢𝐮𝐬, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬, 𝐃𝐨𝐦𝐮𝐬𝐧𝐨𝐯𝐚𝐬, 𝐆𝐮𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚, 𝐒𝐞𝐬𝐭𝐮, 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐮𝐜𝐜𝐢𝐮, 𝐁𝐨𝐬𝐚, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐩𝐮𝐭𝐳𝐮), dove i volontari delegati di Miracolo di Natale hanno raccolto migliaia di buste stracolme di doni. Anche il pre-raccolta (promosso nello scorso settimana nei market e supermercati) è andato benissimo, segno evidente che la solidarietà della gente verso chi ha bisogno è un segnale tangibile dei sardi e non solo. Appuntamento al prossimo anno: “E’ stato un Miracolo di Natale davvero magico – ammette in tarda serata Gennaro Longobardi, da tanti anni in Sardegna – la pioggia incessante non ha fermato per nulla la meravigliosa manifestazione che da 23 anni aiuta la Caritas e le famiglie in difficoltà: unica cosa – dice il fondatore del Miracolo – non è stato possibile creare la spettacolare vetrina-cartolina della scalinate di Bonaria proprio per le pessime condizioni atmosferiche, infatti tutte le buste e la merce erano protette dall’acqua e custodite all’interno dei grandi tir totalmente riempiti con tonnellate di doni preziosi”.

VIDEO