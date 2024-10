Nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è svolta la proclamazione del Quartese e della Quartese dell’anno 2019, premio ormai diventato una tradizione cittadina, con il quale l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Turistica Pro Loco celebrano due cittadini che si sono distinti per il loro operato. Quest’anno i prescelti sono Gennaro Longobardi e Adele Cogoni.

Gennaro vive in città dal 1992 ed è da sempre promotore di iniziative solidali, come la manifestazione ‘Miracolo di Natale’, che permette di contribuire con un dono, possibilmente generi di prima necessità o vestiario, da destinare alle famiglie bisognose assistite dal Centro Diocesano di Assistenza.

Adele, invece, da sempre impegnata nelle associazioni culturali quartesi, è la fondatrice del gruppo folk Floris de Beranu, che si esibisce soprattutto per raccogliere fondi da dare in beneficenza, in particolare per i bambini malati.

Durante la serata è stato anche presentato il Calendario storico-artistico di Quartu del 2020, che quest’anno esalta la bellezza della nostra città mettendo a confronto la Quartu di un tempo con quella di oggi, affiancando due scatti a distanza di anni dello stesso scorcio cittadino. All’iniziativa erano presenti, tra gli altri invitati, anche il primo cittadino di Quartu, Stefano Delunas.