Da qualche giorno la scuola primaria di Paluna San Lussorio del comune di Selargius è rimasta senza riscaldamento, pare che dal 7 gennaio 2021 ci sia stato un disservizio nell'impianto di riscaldamento segnalato da studenti e insegnanti ma che non si sia risolto in tempi brevi.

Quindi tante classi di piccoli studenti hanno dovuto fare lezione in questi giorni umidi e piovosi in condizioni davvero precarie e con temperature gelide, come se non bastasse le norme anti Covid prevedono che le finestre debbano restare aperte nelle aule, e quindi aumentano i disagi per questi piccoli studenti infreddoliti e per i genitori preocuppati per la salute dei bambini che prevede un protocollo rigidissimo per chi contrae un raffreddore o qualche linea di febbre.

I rappresentanti del plesso uniti hanno scritto urgentemente una lettera al dirigente scolastico nella speranza che lunedi i bambini possano fare lezione in condizioni ottimali, chiedendo che l'impianto di riscaldamento venga messo in condizione di funzionare per garantire ai bambini di fare lezione con le giuste condizioni ambientali.

Purtroppo la burocrazia a causa della pandemia ha subito un forte rallentamento, e oltre al riscaldamento sembra che la linea wi-fi della scuola abbia smesso di funzionare o non sia stata potenziata creando grandi difficoltà anche alle insegnanti che periodicamente devono utilizzare il registro elettronico per i compiti, per le verifiche e le giustificazioni degli alunni.

Fabrizio Raccis uno dei genitori dei bambini che frequentano il plesso di San Lussorio ha dichiarato: “I rappresentanti si sono subito messi a disposizione in tutte le classi per segnalare questo grave disagio, in cuor nostro, come genitori, speriamo che questi appelli vengano ascoltati il prima possibile e chi di competenza agisca immediatamente per sistemare le condizioni di questa scuola e garantire ai nostri figli le regolari lezioni”.