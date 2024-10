Scadranno il 10 ottobre le domande per prendere parte al progetto “GenerAzioni: attività creative per l’inclusione dei piccoli e dei diversamente giovani”, presentato dal Comune di Ploaghe e che vedrà impegnati 4 volontari dai 18 ai 28 anni.

I ragazzi saranno impegnati per cinque giorni alla settimana con la finalità di promuovere attività di socializzazione dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità, di incoraggiare la comunicazione ed il confronto tra persone appartenenti a fasce di età e gruppi diversi, anche dal punto di vista culturale, di contribuire al dialogo e al confronto tra cittadini nelle più svariate attività.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, Tablet e Smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema: i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

“Siamo soddisfatti –ha dichiarato il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu – per avere ottenuto, ancora una volta, il finanziamento per attivare il servizio civile attraverso il quale i giovani potranno fare un'esperienza proficua e attiva al servizio della comunità attivando un importante percorso di crescita personale”.