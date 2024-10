Da Cagliari a Elmas, passando per Pula, Capoterra e Sanluri: prosegue senza sosta l'attività della Guardia di Finanza di Cagliari volta al contrasto e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di viale Diaz, hanno setacciato le strade e quartieri dell’hinterland cagliaritano, nei pressi delle stazioni dei treni, pullman, porto e aeroporto: il bilancio delle attività di controllo è di dieci persone di diverse nazionalità che, all’atto di specifiche perquisizioni personali, sono state trovate in possesso di hashish e marijuana (circa 30 grammi), che è stata posta sotto sequestro.

I fermati sono stati segnalati alla Prefettura cagliaritana come “assuntori”, mentre dall’inizio dell’anno sono in totale 84 le persone segnalate all’Autorità a seguito di specifici controlli in materia di sostanze stupefacenti.