In tutto 69.191 articoli che non avevano una corretta etichettatura e mancanti dell’indicazione dell’importatore e del fabbricante dirette a indicare la corretta e completa informazione in ordine alle caratteristiche dei beni.

Così i Finanzieri, nel corso dell’attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, hanno effettuato numerosi controlli nell’hinterland cagliaritano.

A Iglesias 507 giocattoli privi del marchio “CE”, attestante la rispondenza dei prodotti ai canoni di sicurezza stabiliti a livello comunitario. Ancora a Capoterra, in un negozio di articoli per la casa, i finanzieri della tenenza di Sarroch hanno individuato 473 articoli elettrici (accessori domestici e per auto, rasoi, accessori per telefonia ed informatica) privi di idonea documentazione attestante le caratteristiche di sicurezza che della marcatura “CE”.

A Cagliari, in un punto vendita all’ingrosso, sequestrati 6.083 giocattoli (tra questi macchinine, palloni peluche), alcuni riportanti marchi contraffatti ed altri non rispondenti alle normative in materia di sicurezza prodotti.

A Quartu, nelle adiacenze di un market di Flumini, i Baschi Verdi del gruppo di Cagliari hanno individuato un cittadino italiano di 60 anni intento a vendere 101 articoli tra capi ed accessori di abbigliamento e cd musicali, materiale contraffatto e ambulante denunciato.