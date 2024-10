Sulla carta risultava una società sportiva a tutti gli effetti che aveva base stabile nel Medio Campidano, doveva essere in realtà senza scopo di lucro, ma si è scoperto il giro di affari per evadere il Fisco per un importo di 200mila euro. In più, con i controlli mirati, è venuto fuori che chi lavorava era irregolare (nove le maestranze coinvolte).

Così la Guardia di Finanza di Cagliari ha messo fine alla truffa: la società intascava finanziamento non dovuti, con agevolazioni fiscali. Per il referente del sodalizio sportivo una maxi multa da 54mila euro.