Sabato 28 Giugno 2014 si terrà ad Alghero la manifestazione del Sardegna Pride che prevede un fitto calendario di iniziative a partire dal mese di maggio.

Il tema scelto per l’edizione 2014 è “sessualità, sessuofobia, omofobia”.

Il corteo attraverserà le principali vie della città e si concluderà al porto con un concerto-spettacolo organizzato per la chiusura delle manifestazioni del Sardegna Pride.

Il simbolo che accompagnerà la seconda edizione del Sardegna Pride sarà una pavoncella sarda che nuota tra le onde arcobaleno. L’immagine di Antonio Fois, dell'agenzia Mouseady, ha prevalso su quella del fotografo Marco Mura e dell'artista Elena Camilla, arrivate in finale al concorso per il logo.

La scritta che accompagna il simbolo scelto è “New York 1969//Alghero 2014”, in ricordo dei 45 anni esatti dalla rivolta di Stonewall del 28 giugno del 1969 quando, per la prima volta, gay, lesbiche e trans si ribellarono alla polizia e reagirono, all'ennesima retata nel bar gay di Greenwich Village a New York, lo Stonewall Inn.

Per agevolare l’arrivo ad Alghero di tane persone che non vorranno mancare all’appuntamento del 28 giugno, sono in corso delle trattative con compagnie aeree e marittime.