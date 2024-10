Nella tarda serata di ieri a Gavoi 5 persone con il volto coperto, di cui uno armato di pistola e munito di un “piede di porco”, si sono introdotte nel circolo ricreativo “La Vecchia Romagna” in via Roma con l’intento di scassinare le slot-machine.

L’immediata reazione del titolare e di una sua collaboratrice ha costretto i malviventi a desistere nell’azione e allontanarsi a bordo di una Fiat Uno.

Nella colluttazione con i rapinatori i due, hanno riportato lievi contusioni, curate dalla Guardia Medica.

Gli agenti del Commissariato sono intervenuti immediatamente sul posto ed hanno avviato le indagini.

La Fiat Punto usata per la fuga è stata ritrovata in una via periferica del paese. L'auto risultata rubata a Bosa tempo fa.