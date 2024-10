Il Mercato Comunale di Gavoi, fino ad oggi ospitato ogni mercoledì in Piazza Sant’Antonio e lungo la via Dottor Lavra, in via di sperimentazione cambia location.

A partire dal prossimo 6 luglio, infatti, la nuova area destinata al mercato sarà quella della via Roma. L’esigenza di un cambiamento è nata perché negli ultimi anni si è assistito a un progressivo ridimensionamento del numero degli operatori, a una sistemazione dei punti vendita non facilmente accessibile e a numerosi problemi legati alla gestione del traffico.

<<Riteniamo che il nuovo posizionamento del Mercato lungo l’area pedonale in Via Roma - dicono gli amministratori gavoesi - possa produrre significativi benefici agli operatori commerciali del mercato, ai commercianti, agli esercenti del paese, ai consumatori e all'intera comunità>>.

“Si contribuisce così a rendere la via Roma un luogo d'incontro e un vero “salotto” commerciale con un offerta rinnovata e completa. I bar avranno modo di sistemare i tavolini all’esterno del locale nella bella stagione, e questo nuovo polo commerciale accessibile e vivibile potrà rendere nuovamente appetibili tanti locali ad uso commerciale oggi inutilizzati. I produttori diretti del paese e del territorio potrebbero organizzare dei propri punti vendita temporanei e contribuire così a far tornare Gavoi un polo commerciale, allargando l’offerta per i consumatori che, sempre più sono attratti dalla Grande Distribuzione Organizzata e dai Centri Commerciali cittadini”.