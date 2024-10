Gavoi si prepara a ospitare l’edizione 2016 del Festival Letterario della Sardegna, giunto alla sua XIII edizione.

Due sono gli appuntamenti di questo evento letterario e culturale: un Preludio al Festival con incontri e mostre dall’11 al 12 giugno e il Festival dal 30 giugno al 3 luglio.

La manifestazione è organizzato dall'Associazione Culturale l'Isola delle Storie con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Gavoi, Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro, Fondazione Banco di Sardegna, Enel, Bim Bacino Imbrifero Montano del Taloro e Comune di Lodine.

Ospite del Preludio - sabato 11 alle 19.00 - è Giancarlo De Cataldo magistrato, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore di numerose serie televisive che insieme a Marcello Fois incontra il pubblico per parlare di Suburra e altre storie nella suggestiva piazza Sant’Antriocru. Domenica 12 alle 18.30, invece, è il momento di un omaggio a Gramsci con L’Isola di Antonio. Gramsci, la Sardegna e la memoria, un reading-concerto scritto e interpretato da Giacomo Casti, Arrogalla e Massimo Loriga.

Per il Preludio ampio spazio anche all’arte con l’inaugurazione, sabato 11 alle 17.30 presso gli spazi del Museo Comunale, di tre mostre che resteranno aperte fino a luglio. Le prime due sono di illustrazione: La faccia dietro il libro. Illustrazioni per l'editoria personale di Angelo Monne che raccoglie opere realizzate negli ultimi anni, molto varie come tema e stile ma accomunate dal tentativo di fornire un supporto ai testi, e La danza dei corvi di Manuelle Z. Mureddu esposizione di 35 tavole originali tratte dall'omonimo libro, una libera interpretazione a fumetti de Il giorno del Giudizio di Salvatore Satta.

La terza - presentata dal MAN – Museo d’Arte della Provincia di Nuoro - è invece la mostra di Diego Perrone e Andrea Sala a cura di MEGA e Nicola Ricciardi dal titolo Atleta Frottage. L’inedita collaborazione tra i due artisti ha trovato una sua prima originale formalizzazione con la mostra “Unghia” presso lo spazio MEGA di Milano. In occasione della XIII edizione del Festival L’Isola delle Storie, due artisti tornano a confrontarsi con una disciplina distante dalla loro abituale pratica scultorea, ovvero la fotografia - intesa in senso etimologico come “scrittura per mezzo della luce” - con un progetto che si confronta e interagisce con gli ospiti del Festival invitati a scrivere frasi, pensieri e considerazioni all’interno di una camera oscura appositamente costruita e pensata per gli spazi del Museo Comunale.

La XIII edizione del Festival Letterario della Sardegna apre ufficialmente il 30 giugno con lo spettacolo della Banda Osiris “Degni di nota. Riflessioni semiserie sulla musica e sui musicisti” accompagnato dalla voce narrante di Federico Taddia.

Durante il fine settimana si può godere di numerosi incontri, spettacoli, mostre ed eventi ospitati nelle suggestive piazze del paese che come sempre accolgono un pubblico numeroso e affezionato.

Grande attesa per l’attore, scrittore e funambolo della parola Alessandro Bergonzoni ospite venerdì nella piazza di Sant’Antriocru.

Dal Balcone, si affacciano quest’anno: Mariusz Szczygiel, scrittore e giornalista polacco pluripremiato per i suoi reportage al confine tra cronaca e finzione, in un incontro in collaborazione con l'Istituto di

Cultura Polacco di Roma, Cristina Comencini regista e scrittrice, che presenta l’ultimo romanzo Essere vivi e la traduttrice e scrittrice Laura Pagliara con Romana Petri, autrice de Le serenate del ciclone, a metà strada tra romanzo e memoir familia