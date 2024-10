Si è appropriata indebitamente di tre cavalli di proprietà di una donna di Gavoi e due li ha venduti per 1.400 euro a un giovane operaio di Dorgali.

Nei guai è finita una 38enne di Orosei, denunciata dai Carabinieri della Stazione di Gavoi per ricettazione. L’attività di ricerca è iniziata in seguito alla denuncia di una donna di Gavoi, proprietaria degli equini, sporta il 26 maggio.

I militari della Stazione di Gavoi, congiuntamente a militari delle Stazioni di Ottana, Orune, Dorgali e della Squadriglia di “Iloghe” sono riusciti a recuperare a Dorgali i due cavalli venduti, sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziaria alla legittima proprietaria. In corso ulteriori accertamenti per le ricerche del terzo equino.