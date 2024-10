Clamorose dichiarazioni in Corte d'Assise a Nuoro al processo a carico del dentista Francesco Rocca, accusato di essere il mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore, uccisa a Gavoi nel marzo 2008.

A parlare in aula un testimone, Alan Corona, fratello della fidanzata di Pierpaolo Contu, il giovane già condannato dal Tribunale dei minori di Sassari come esecutore materiale del delitto: "Qualche giorno dopo la morte di Dina, mi chiamò Andrea Mulas, amico di Rocca, per dirmi che la sorella dello stesso Mulas avrebbe visto quelli che potevano essere gli assassini nei pressi del garage. Lei ha riconosciuto Fabrizio Sedda e Francesco Porcu. Uno di loro aveva le mani sporche di sangue e diceva 'oh Dio cosa ho fatto'". Dichiarazioni che potrebbero portare a una svolta.