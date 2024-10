Domani 27 febbraio alle 18.00, si riunirà il Consiglio comunale di Gavoi. In agenda gli ultimi studi e procedimenti per l’approvazione definitiva del PUC, l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Geologico e Idrogeologico.

Nello specifico, si tratta di un passaggio di conferma e recepimento del parere Ambientale della Provincia di Nuoro e della Autorità del Distretto Idrografico della Sardegna sugli elaborati del Puc presentati dai tecnici incaricati.

“Con questo atto – ha sottolineato Ivan Urru, Assessore del Territorio – si conclude l’iter in consiglio comunale del Puc così da permettere ai tecnici di organizzare tutti i materiali e inviarli alla Regione per il parere di conformità e la conseguente pubblicazione sul Buras. Il consiglio comunale e i tecnici, in questi anni – ha aggiunto l’assessore – hanno lavorato con impegno, studiato, approfondito, discusso e condiviso con la commissione e con i cittadini un Piano Urbanistico indispensabile per la progettazione degli insediamenti sul territorio, per la protezione dell’ambiente e del paesaggio per la creazione di un sistema di regole che dia certezze ai cittadini e alle imprese”.

La seduta verterà anche sulla discussione e l’approvazione di un documento di solidarietà e impegno per la vertenza sul prezzo del latte e la giusta retribuzione dei prodotti, condotta dai pastori.

Nel corso della manifestazione che si è tenuta lo scorso 12 febbraio, l’Amministrazione comunale aveva convocato il Consiglio Comunale in piazza, fra la gente, un consiglio di ascolto, comprensione, adesione alla lotta di una categoria che è pilastro dell’economia, della cultura, della identità di una intera isola. Sarà un’occasione per fare una sintesi politica su quanto è scaturito da quel confronto e su quanto sta avvenendo nel mondo delle campagne.

Il consiglio ratificherà anche alcune variazioni di Bilancio di Previsione passate in giunta, in modo particolare per gli interventi nel settore socio sanitario a sostegno dei progetti per disabili gravi “Ritornare a Casa”. 50mila euro, provenienti dal Governo, saranno destinati alla riqualificazione e messa in sicurezza del cortile dell’Istituto Comprensivo e tremila euro per rifinanziare il progetto Babacorreddas a supporto degli alunni Bes.

All’attenzione del consiglio anche la convenzione stipulata dalle Regione Sardegna, per la gestione dei servizi di Tesoreria comunale affidati al Banco di Sardegna.