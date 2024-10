La diga del lago di Gusana diventa lo scenario per una maxi esercitazione, in programma per questa mattina nella valle del Taloro.



Il livello di allerta simulerà la “soglia 2”, ovvero il passaggio dalla fase di “attenzione” a quella di “gestione piena” e il personale sarà così impegnato per fronteggiare l'emergenza in caso di un evento di piena. Un'alluvione per finta, programmata per mettere a punto il programma di intervento.

L'attività, disposta dall'unità Enel Business Hydro Sardegna, ha avuto inizio lunedì scorso in concomitanza con le numerose segnalazioni di condizioni meteorologiche avverse previste nella nostra regione. Nella diga dell'invaso di Gusana è così scattata la fase di “osservazione” e in seguito, viste le numerose segnalazioni di allerta meteo, si è provveduto ad attivare il livello di “attenzione”. Il gruppo di gestione piene coordina e gestisce tutte le operazioni di esercizio delle dighe al di fuori delle condizioni ordinarie.



L'esercitazione rientra nell'ambito dell'applicazione della procedura organizzativa di Enel che contiene le indicazioni per l'esercizio delle opere idrauliche in condizioni normali e di emergenza. In sostanza l'attività operativa ha lo scopo di garantire la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione necessaria, simulando il verificarsi di un evento di piena. L'esercitazione, inoltre, risponde in modo particolare all'esigenza di formazione del personale chiamato a operare durante eventi calamitosi (in questo caso un'alluvione) e in assenza di comunicazioni.



La diga di Gusana, costruita nel 1961 insieme agli impianti dell'asta idroelettrica del Taloro, è un presidio importante per la produzione di energia di tutta la Sardegna e, in particolare, i tre gruppi reversibili da 240 MW rivestono un ruolo fondamentale perché capaci di rialimentare la rete elettrica in caso di black out.

Roberto Tangianu