“Precauzionalmente, a causa della positività di un genitore, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Gavoi ha provveduto come da protocollo ministeriale, a interrompere le attività per la classe dell'alunno interessato (che ha frequentato la scuola per un solo giorno di lezione). La precauzione non è mai troppa. In attesa dell'esito dei tamponi alle persone coinvolte invitiamo i genitori ad attenersi al Patto Educativo di Corresponsabilità e al Prontuario delle Regole Anti Covid per famiglie e alunni condiviso da scuola e famiglia.

Solo così potremmo salvaguardare il proseguo dell'attività scolastica per i nostri bambini”.

È la nota diffusa questa mattina dal Comune di Gavoi.

Nel paese barbaricino attualmente si contano 15 casi di positività al virus Sars Cov-2.