Si terrà mercoledì 3 aprile alle 17.30, nella sala Consiliare del Comune di Gavoi, un evento speciale inserito nel Progetto “GenitoriAndo Si Impara”, azione di educazione alla genitorialità promossa dall’Assessorato del Benessere Sociale in collaborazione con Lariso.

L’incontro sarà animato dal giornalista e storyteller Luca Pagliari che, con la sua modalità narrativa originale ed efficace che oscilla tra il giornalismo e il teatro, affronterà con il pubblico presente tante importanti tematiche di sensibilizzazione e di formazione (tematiche giovanili e ambientali, stili di vita, sport, etica e legalità).

Il giornalista, in Sardegna per il progetto sulla legalità Slegali, terrà un workshop dedicato alla sensibilizzazione e formazione di genitori, adulti di riferimento, allenatori, operatori, docenti e educatori in genere sulle tematiche dei comportamenti a rischio in adolescenza.

Inoltre sarà proiettato "#dodicidue", un docufilm di spessore pedagogico che racconta la storia di Alice una studentessa sarda vittima di bullismo.

“Questo è un appuntamento importante – ha sottolineato Enrico Mura, Assessore del Benessere Sociale – che si incastra cronologicamente e tematicamente fra gli eventi di GenitoriAndo Si Impara e l’ultimo incontro, il 6 aprile al Istituto Floris, del progetto The Social Network & The World WILD Web - Nel selvaggio web: percorsi di consapevolezza nel mondo di internet e dei social network (una tavola rotonda sulle potenzialità e i rischi dell’esperienza on line)”.

“Luca Pagliari, da grande comunicatore – ha concluso l’Assessore – in modo accattivante accompagnerà gli adulti, i genitori, e tutti coloro che si occupano dell’educazione dei nostri ragazzi in un approfondimento e in una riflessione collettiva sul bullismo e sulle problematiche giovanili”.