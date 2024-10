La comunità di Gavoi ha festeggiato ieri jobia lardajola, il giovedì grasso, il giorno più importante del carnevale del famoso centro barbaricino. Centinaia di tumbarinos ancora una volta hanno fatto risuonare i ritmi di una tradizione ormai consolidata e caratterizzata dalla partecipazione di tutti.

E’un carnevale di massa che coinvolge e affascina. Gian Gavino Costeri, costruttore esperto di tumbarinos, ieri mattina ha trascorso le ore in attesa del grande raduno del pomeriggio, dedicandosi alla rifinitura degli strumenti.

«Accompagno i suoni fin da piccolo e attendo con ansia questo periodo dell'anno».

Gian Gavino si lascia andare al racconto mentre con orgoglio mostra i suoi tumbarinos.

«Io preferisco quelli che emettono un suono profondo e sordo. Utilizzo le pelli di capretto per costruire strumenti di piccola grandezza, mentre per quelli grandi è preferibile utilizzare le pelli di caprone. Le pelli vanno messe a mollo in acqua tiepida, con molta cenere, per diversi giorni. Questa operazione ci consente di eliminare i peli con facilità e di procedere alla cucitura delle stesse nei cilindri di legno che noi chiamiamo cascine. Diversi suonatori di batteria mi hanno richiesto dei piccoli tumbarinos perché sono rimasti affascinati dal suono che riescono a produrre».

La casa di Gian Gavino è un via vai di gente, c’è chi ritira lo strumento ordinato da tempo, e chi invece chiede una sistemazione al suo tumbarinu perché desidera un suono più acuto. Il concerto di strumenti, formato da pippiolu, triangolu, organetto e tumbarinu, si muove dalla Piazza San Gavino e scandisce un suono corale che travolge e riecheggia fino a tarda notte per le vie del paese di Gavoi.