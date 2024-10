Al via a Gavoi l'XI edizione del Festival letterario L'Isola delle Storie con l'inauguraione ufficiale prevista per questa sera alle ore 22 nel Giardino comunale con il "Concerto per l'Europa a Gavoi" coordinato quest'anno dall'Istituto di Cultura Polacco di Roma.

Il programma dell'edizione 2014 prevede un ricco calendario di appuntamenti, con numerosi protagonisti, anche internazionali, che per tre giorni animano le piazze e i giardini del paese.

Tra gli ospiti del mattino (venerdì sabato e domenica ore 10.30) le scrittrici Caterina Bonvicini, Dolores Savina Massa, Paola Soriga ed Elvira Serra che aprono le giornate di Festival con l'incontro Dal Balcone, quest'anno tutto al femminile.

Sul palco degli incontri di mezzogiorno (venerdì sabato e domenica) salgono Riccardo Chiaberge, il fotografo Mario Dondero, il designer Flavio Manzoni, lo stilista Antonio Marras. Le due giovani voci Chiara Valerioe Vincenzo Latronico si confrontano, invece, sulla differenza tra "scrittura contemporanea" e "scrittura attuale". Protagonisti dei Reading pomeridiani (venerdì sabato e domenica ore 16.30) sono, invece, l'attore Gioele Dix, gli scrittori Marco Vichi e Matteo B. Bianchi.

Sempre nel pomeriggio, per l'appuntamento Altre prospettive, Vincenzo Latronico ospita l'autore romeno Cezar Paul-Bedescu, gli italiani Fabio Stassi, Andrea Delogu e Andrea Cedrola, e Stefano Tura. Si prosegue con gli incontri serali (venerdì sabato e domenica ore 19.30)di tre importanti scrittori internazionali: la tedesca Katja Lange-MÇller - intervistata da Viktoria von Schirach - l'islandese Au¤ur Ava àlafsdóttir, e Romain Puértolas, diventato un caso letterario in Francia, presentati entrambi da Giorgio Vasta. Chiudono, le giornate di Festival (venerdì sabato e domenica ore 22.30) due appuntamenti dedicati all'attualità: Povera Patria in cui duettano Chiara Valerio e Walter Siti, e Oltre Cortina, con Sigitas Parulskis, scrittore lituano, e la scrittrice austriaca Susanne Scholl.

Si rinnovano in questa XI edizione due momenti di confronto tra adulti e ragazzi (venerdì)sabato e domenica ore 10) con i reading di Elvira Serra e Paola Soriga. Ospite, tra gli altri, Lorenzo Cecioni per parlare del libro "Un giorno sull'isola" scritto insieme alla madre Concita De Gregorio.

Ad arricchire il cartellone, uno spazio dedicato al cinema e ai cortometraggi da proiettare durante il Festival.

Sono numerose anche le mostre che accompagnano il pubblico, con la rinnovata collaborazione con il Museo Man di Nuoro, il Murats, Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda.