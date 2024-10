In seguito a una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "2A" della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta in via Tchaikovsky, nel comune di Sestu, per il recupero di un gattino finito all'interno dei blocchetti in cemento di un muro perimetrale, sito tra un'abitazione privata e un palazzo condominiale.

Gli operatori hanno provveduto ad aprire parte dei blocchetti del muro di cinta estraendo il povero gattino, e sano e salvo. Il cucciolo è stato poi riportato alla mamma gatta.