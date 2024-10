Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra "5A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, sono intervenuti in via Della Zecca, a Iglesias, per soccorrere un piccolo gattino da un po' di tempo incastrato in tubo di scarico delle acque di scolo che passa sotto il manto stradale e va a finire negli scarichi fognari.

Dopo vari tentativi un lieto fine per il piccolo gattino sano e salvo, gli operatori della squadra VVF lo recuperano, affidandolo ad un veterinario.