Alessandro Gassman ha annunciato il termine delle riprese del film in Sardegna. L'attore e regista, figlio d'arte, si trova nell'isola per girare le scene di "Vangelo secondo Maria", pellicola del regista sardo Paolo Zucca. Al suo fianco la giovane Benedetta Porcaroli, attrice emergente divenuta celebre per la serie tv Netflix "Baby".

L'artista, come raccontato da lui stesso sui social, è rimasto piacevolmente sorpreso e affascinato dalle bellezze incontaminate dell'entroterra sardo e dalla sua gente. Al termine delle riprese ha ribadito sul suo profilo Twitter la bontà dei paesaggi e degli abitanti dell'isola.

"Terminate oggi per me le riprese di un film in Sardegna - ha twittato -. Quello che mi lascia questa incredibile terra di silenzio, profumi e spazi selvaggi è la gentilezza e la riservatezza delle persone che la abitano. Grazie!".

Il film di Paolo Zucca prende spunto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti. La stessa scrittrice, dopo aver visto nel 2009 un corto del regista intitolato "L'arbitro", lo aveva invitato a girare una pellicola ispirata al suo libro.