Anche Torralba protagonista di “Gartbage-Cassonetto d’artista”. Mattia Falchi (studente del quinto anno del Liceo artistico) e Giuseppe Zichi (studente universitario dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari) sono in lizza per la vittoria finale del concorso con “La Casa di Carta”, realizzata in occasione del “Live Painting” che si è tenuto lo scorso 30 settembre in piazza d’Italia a Sassari.

L’opera (tema “Riciclo dei Rifiuti”) è stata ispirata dall’omonima serie televisiva spagnola andata in onda nel 2017 e vede protagoniste otto persone che vengono reclutate per una rapina estremamente ambiziosa.

Il Murale rappresenta i rapinatori con la loro caratteristica tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì che imbracciano dei sacchi pieni di rifiuti. Come ci hanno dichiarato Zichi, già autore di un murale nella fontana dei 4 leoni a Torralba e uno a Bonnanaro con l’artista Sergio Miali, e Falchi «I sacchi “rubati” simboleggiano il valore che ogni rifiuto potrebbe fruttare se recuperato e riciclato da ogni persona, infatti in primo piano, davanti ai personaggi abbiamo raffigurato delle banconote svolazzanti, simbolo del potenziale guadagno che il nostro pianeta e le persone potrebbero trarne valorizzando la risorsa del rifiuto».

Per votare è possibile accedere al link https://www.facebook.com/progettogartbage/photos/a.2043641269217907/2043641429217891/?type=3.