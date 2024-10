Nuova intimidazione al sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo. Ieri sera e questa mattina sono state scoperte in città alcune scritte di minacce. La prima è stata trovata sulle colonne di un palazzo che tra via Garibaldi e Valverde. Una frase con una minaccia pesante, vergata con lo spray rosso: "Gariazzo morto". La scoperta è stata subito segnalata alla polizia che ha avviato le indagini.

Questa mattina altre scritte, sempre lasciate con lo spray rosso, sono state trovate sulle pareti dei bagni nei giardini pubblici in pieno centro cittadino. In un caso la frase era identica "Gariazzo morto", nell'altra una possibile firma "M.A.S., Movimento armato sardo". La segnalazione, in questo caso, è stata fatta ai carabinieri.