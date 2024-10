Sabato scorso sono stati notati dai motociclisti della Sezione Radiomobile dei Carabinieri mentre con le proprie moto si divertivano a gareggiare tra loro, impennando nel traffico della Strada Statale 125, all’altezza delle saline.

Alla vista dei militari che hanno cercato di intimare loro l’alt, i due centauri si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento terminato pochi minuti dopo per una delle due moto, una Kawasaki Z750, al cui conducente sono state contestate alcune infrazioni al Codice della Strada. L’altro centauro, invece, è stato inseguito a lungo: per lui, un 26enne di Olbia, P.A. è scattata una denuncia per resistenza. Inoltre, al giovane sono stati decurtati 98 punti dalla patente e dovrà pagare una multa per oltre 4 mila euro.

Dai controlli, i Carabinieri hanno scoperto che i due centauri hanno perso i rispettivi fratelli in due incidenti stradali, in moto, accaduti uno a novembre 2013 e l’altro nel mese di ottobre 2015.