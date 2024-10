Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è a Olbia per l'inaugurazione del primo Health Testing Center aeroportuale nel Paese. "L'anno scorso abbiamo avuto una stagione turistica quasi normale in tutta Italia - ha detto -. La novità quest'anno è che oltre al piano di vaccinazione, che va molto veloce, ci sarà il lasciapassare europeo, per cui avremo una stagione sicuramente migliore e inizieranno a tornare i turisti stranieri".

"Questo centro è fondamentale, è uno dei tasselli del lasciapassare europeo - ha proseguito -. Poter fare i tamponi veloci consente di accelerare le procedure e quindi di tornare a viaggiare serenamente. Piano piano andiamo verso la bella stagione e come l'anno scorso avremo un semplice colore giallo o bianco: l'importante è poi non richiudere più. E non si richiude più se si fa un piano di vaccinazione e si completa la vaccinazione per settembre".

"Il protocollo Sardegna Sicura di fatto, già da un mese, anticipa quello che sarà il green pass, il lasciapassare europeo che consentirà di viaggiare alle persone che hanno fatto il tampone, con risultato negativo", ha poi affermato Garavaglia, in merito al sistema di controlli sanitari nei porti e aeroporti sardi, introdotti quando l'Isola era in zona bianca e tuttora vigenti per chi sbarca sul territorio regionale.