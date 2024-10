Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in Sardegna mercoledì 31 marzo. Lo ha confermato il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili.

L'esponente dell'Esecutivo sarà all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia in occasione dell'inaugurazione dell'Health Testing Center, il centro screening per il Covid-19 realizzato e gestito dall'ospedale Mater Olbia.

Si tratta della prima struttura di quel tipo ad essere inaugurata in uno scalo aeroportuale italiano. Garavaglia, nel pomeriggio, interverrà in Gallura in una serie di incontri relativi al turismo e ai temi sul tavolo del ministero.