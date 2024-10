Sono in pagamento i voucher dei tirocini di Garanzia Giovani. L’INPS, infatti, lo scorso 30 aprile ha mandato la comunicazione ai beneficiari, informandoli dell’erogazione dell’indennità, con valuta dall’11 maggio 2015.

Lo rende noto l’assessore del Lavoro, Virginia Mura, che ricorda inoltre “l’impegno dell’Assessorato, in collaborazione con l’INPS, nel superare il ritardo nella stipula della convenzione da parte del Ministero, e procedere quanto prima con la liquidazione dei voucher”. L’assessore spiega che “la lungaggine burocratica è dipesa dalla rivisitazione delle linee guida a livello nazionale, che hanno richiesto una nuova convenzione tra Ministero, Regione e INPS, avvenuta solo la scorsa settimana.

Appena superato il blocco burocratico – aggiunge l’assessore Mura – insieme all’Agenzia del lavoro ci siamo mobilitati per trasmettere all’INPS i dati dei tirocinanti, e consentire di espletare le procedure per il pagamento. L’avvio dei pagamenti consente di porre rimedio al disagio causato ai giovani, che in alcuni casi hanno iniziato il tirocinio a febbraio, e – conclude l’esponente della giunta Pigliaru – permette loro di proseguire l’esperienza nei mesi che restano, con maggiore entusiasmo e motivazione.”