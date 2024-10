“A distanza di poche ore dal vile attentato terroristico di Tunisi non deve essere considerato superfluo ribadire e rafforzare la nostra piena condanna ad ogni forma di terrorismo che non può in alcun caso trovare giustificazioni di natura politica, etnica e religiosa”.

Inizia così il discorso del presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, sull'attentato terroristico in Tunisia, pronunciato questa mattina in apertura dei lavori dell'aula.

“In questi momenti - ha continuato il presidente - siamo vicini alla giovane democrazia tunisina che a fatica e con coraggio sta compiendo un percorso di civiltà e democrazia.

Alle famiglie di tutte le vittime, e in particolare a quelle dei nostri connazionali uccisi in un momento che doveva essere di svago e letizia, va a nome di tutto il Parlamento sardo il più vivo cordoglio e vicinanza.

Propongo al Consiglio un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime che segni anche tutto il nostro sdegno e la nostra piena condanna al terrorismo e alla violenza”.