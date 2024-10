"Cappellacci è abituato a dire bugie e purtroppo le cattive abitudini non si perdono mai".

E' quanto affermato dal sindaco di Sassari Gianfranco Ganau, candidato del Pd alle regionali, commentando l'incontro tenuto nella città sassaarese, al teatro Verdi, ieri mattina, dal presidente Ugo Cappellacci in occasione della sua campagna elettorale.