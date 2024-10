Brutto incidente, questa mattina, sulla Strada Provinciale 25 all’altezza del chilometro 10, in località Santu Martine nell’agro di Galtellì.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una delle due, condotta da una donna di nazionalità estera, si è ribaltata finendo fuori strada. Le due occupanti, madre e figlia, sono state portate all’ospedale di Nuoro per accertamenti mentre gli occupanti dell’altra auto, due coniugi di Irgoli, sono usciti autonomamente senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro e del distaccamento di Siniscola, oltre ai carabinieri di Siniscola e due mezzi del 118 di Dorgali e Irgoli. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi.