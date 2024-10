Blitz all’alba di mercoledì scorso, 17 gennaio, a Galtellì (NU), dove i Carabinieri della locale Stazione, supportati da personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Sardegna” e dal Nucleo Cinofili di Abbasanta, hanno arrestato un 38enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

All’esito di una perquisizione domiciliare, come riferito dai militari, l’uomo è stato sorpreso in possesso di 1,3 chilogrammi di marijuana e di un bilancino di precisione, occultati in un canile di sua proprietà. Per il sequestro della sostanza stupefacente, fondamentale l’operato del pastore tedesco “REA”, unità cinofila specializzata in operazioni di polizia. L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, "dove - spiegano i Carabinieri - non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore".