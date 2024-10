"Non è mai troppo tardi per il matrimonio, anche a 70 anni", così il sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, 'benedice' le nozze di una coppia di compaesani.

"Il detto 'l’amore non ha età' - prosegue il primo cittadino - oggi più che mai trova rispondenza in Mario e Tina, che poco fa ho unito in matrimonio. L'ultima unione civile di una lunga serie che, da sindaco, ho avuto l'onore di celebrare e colgo l'occasione per salutarle tutte".

"A Mario e Tina - conclude Giovanni Santo Porcu - auguriamo lunga vita insieme sempre circondati dall'amore dei loro cari".