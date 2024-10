La comunità di Galtellì perde un rappresentante amato e stimato della cultura popolare del paese.

È morto oggi dopo una lunga malattia, all’età di 61 anni, Filippo Rosu, storico suonatore di organetto.

Conosciuto da tutti come una persona solare, caratterizzato dal suo modo garbato di stare tra la gente, si è sempre impegnato per valorizzare i balli di Galtellì accompagnato dal suo inseparabile strumento.

Per diversi anni ha accompagnato il Gruppo Folk Tradizioni Popolari di Galtellì e oggi da tutti viene ricordato con immensa stima e riconoscenza. “Ha scritto tante pagine di storia della nostra Associazione” dice commosso Tomaso Pisanu, presidente del Gruppo Folk. “A lui dobbiamo il nostro grazie per averci dato la possibilità di vivere tantissime esperienze all’insegna del divertimento e della spensieratezza”

Il sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, ha salutato così il suo compaesano.

“Ciao Filippo, la notizia della tua veloce dipartita ha scosso tutti noi; ci restano indelebili fotogrammi del tuo passaggio terreno,tra questi il tuo grande amore per la musica sarda. Per tanti anni hai portato sui palchi della Sardegna il nostro e altrui ballo, sempre accompagnati da un grande sorriso. Mi piace salutarti così, con queste note a te tanto care, diffuse dal tuo inseparabile organetto, rubate per un attimo, da una festa in famiglia. Non c'è altro Filippo, sicuramente il Paradiso ti attende, te lo sei abbondantemente meritato nella vita terrena; a nor viere in sa Santa Gloria”.