Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta con codice GIALLO per rischio idrogeologico, valido dalle ore 18:00 fino alle 23:59 del 09.03.2025, riguardante le aree di Gallura e Logudoro.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di restare in casa durante fenomeni temporaleschi, evitare locali seminterrati e al piano terra, e limitare i trasferimenti in auto a situazioni di urgenza. È vietato attraversare torrenti in piena, sostare vicino a ponti e argini o attraversare sottopassi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 10 marzo 2025 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti nella prima parte della giornata; aumento della nuvolosità dal pomeriggio con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore settentrionale.

Temperature: minime in diminuzione, massime in lieve calo sul settore occidentale e pressochè stazionarie altrove.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi, molto mossi sul settore orientale e meridionale con moto ondoso in attenuazione.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 11 marzo 2025 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore occidentale dalla tarda serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sino a moderati sul settore nord-occidentale.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento sul settore occidentale nella seconda parte della giornata.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Le temperature minime tenderanno ad un lieve aumento, mentre le massime saranno in diminuzione mercoledì e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli meridionali nella giornata di giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi.