Paura durante la serata di ieri, martedì 23 dicembre, a Sant'Antonio di Gallura dove, intorno alle ore 20:00, i Vigili del fuoco di Arzachena sono stati chiamati in via Mascagni per spegnere un incendio che si era sviluppato in un appartamento al piano terra.

Nonostante i danni ingenti, l'intervento tempestivo della squadra ha impedito alle fiamme di estendersi agli edifici circostanti. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite, solo lievi ustioni e grande paura per l'unico residente presente.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri e il personale medico del 118.