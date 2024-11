I Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia hanno fermato, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza e ascoltato alcune persone informate sui fatti, due persone sospettate di aver commesso un furto con scasso a danno della filiale “SDA Corriere Espresso”, nella zona industriale Cala Saccaia di Olbia.

I presunti autori, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, si erano introdotti all’interno della sede, forzando la porta di ingresso con alcuni strumenti di effrazione. Una volta introdottisi all’interno dell’edificio, si sono recati presso i locali adibiti a ufficio, dove hanno forato una cassaforte a mezzo di un flessibile, asportando dalla stessa 27mila euro in denaro contante e dandosi poi alla fuga.

Le immediate attività d’indagine poste in essere dai militari della Sezione Operativa hanno consentito di rivenire, nella zona campestre retrostante lo stabile assalito, gli strumenti utilizzati dai responsabili. Le ininterrotte attività di ricerca accuratamente protratte dai militari hanno permesso di rintracciare due soggetti presso una rivendita di utensili. I militari hanno effettuato il controllo rinvenendo oltre 1.200 euro in danaro contante e diverse ricevute fiscali comprovanti gli acquisti di strumenti di effrazione.

Dichiarati in stato di fermo, i due sono a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania che ha disposto il trasferimento presso il carcere di Sassari - Bancali in attesa di giudizio di convalida.