Enrique Bye Obando, uno dei testimoni cruciali della difesa nel caso di presunta violenza sessuale di gruppo contro una studentessa italo-norvegese, è stato nuovamente convocato in tribunale per il 17 febbraio 2025.

L'avvocato Mariano Mameli ha spiegato che la convocazione è stata recapitata solo il 29 novembre scorso, dando poco tempo al testimone per trasferirsi a Tempio Pausania. Pertanto, è stata richiesta una nuova notifica per la data del 17 febbraio 2025 per determinare la presenza del testimone.

Il giovane norvegese di origine nicaraguense era stato accusato di aver violentato la principale accusatrice, un anno prima del presunto stupro in Costa Smeralda nel 2019. Durante l'udienza di oggi, l'interprete ha confermato le traduzioni delle chat e delle conversazioni della presunta vittima con un'amica. L'avvocata Antonella Cuccureddu ha evidenziato che la presunta vittima aveva menzionato problemi alimentari precedenti ai fatti discussi in aula, mentre durante il processo li aveva attribuiti al trauma subito.

L'udienza riprenderà il 16 dicembre per completare l'esame del consulente informatico Mattia Epifani, che dovrà presentare la sua relazione.