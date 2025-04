Riparte la linea fra Genova e Olbia di Moby che mette in servizio tre delle navi della flotta della Balena Blu: Moby Aki, Moby Wonder e Moby Otta.

E per venire incontro alla crescente richiesta di allungare la stagione turistica la compagnia ha deciso di prorogare il servizio, che inizia domani, fino al 3 novembre.

"Da quest'anno su Moby Aki e Moby Wonder arriva il wi-fi free per poter navigare in ogni senso anche in mezzo al mare", si legge in una nota di Moby che annuncia per i collegamenti con l'Isola, "un buono sconto del 20% sul viaggio successivo".