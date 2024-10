Un individuo è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine a Olbia per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'uomo avrebbe aggredito la donna con violenza vicino a un bar poco fuori dalla città, minacciandola con un coltello e tentando di farla uscire fuori strada mentre lei cercava di fuggire in auto.

Grazie alla pronta reazione dei carabinieri della sezione Radiomobile di Olbia, l'uomo è stato rintracciato e arrestato nonostante fosse fuggito nel centro abitato. Durante la ricerca dell'aggressore, le forze dell'ordine avrebbero trovato diversi oggetti pericolosi nel veicolo dell'uomo, tra cui coltelli, una mazza da baseball, una bottiglia di acido e una di alcol con della benzina, configurando un vero e proprio arsenale pronto all'uso contro la vittima.

Fortunatamente, la donna è riuscita a scampare all'aggressione senza riportare ferite gravi e attualmente si trova in buone condizioni di salute. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, in attesa di ulteriori sviluppi sul caso.