Petardi artigianali, pericolosi e completamente illegali, pronti a essere fatti esplodere in pieno centro cittadino. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Olbia nella tarda serata di sabato scorso, intervenuti dopo alcune segnalazioni arrivate al 112 Nue da parte di cittadini preoccupati per la presenza di giovani intenti a far esplodere botti in strada.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile che, nel corso delle verifiche, hanno rinvenuto una busta contenente 48 artifici pirotecnici artigianali, privi di qualsiasi marcatura ed etichettatura di sicurezza. Materiale considerato altamente pericoloso e potenzialmente letale, immediatamente sequestrato a carico di ignoti e messo in sicurezza in attesa della distruzione da parte degli artificieri dell’Arma.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili: tra gli elementi al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili all’identificazione degli autori.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’uso improprio di fuochi d’artificio illegali, vere e proprie “bombe artigianali” che, soprattutto nel periodo delle festività di fine anno, rappresentano un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in particolare per i più giovani.

In vista del Capodanno, i Carabinieri hanno annunciato un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo sul territorio, con il coinvolgimento di pattuglie dedicate e degli artificieri, per prevenire la detenzione e l’utilizzo di materiale esplodente illegale e garantire condizioni di sicurezza alla cittadinanza.