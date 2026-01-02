Momenti di forte tensione nella zona di Budoni, dove una densa nube di fumo ha invaso le corsie all'ingresso di una galleria, rendendo impossibile la normale circolazione. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio potrebbe esserci un’auto che avrebbe preso fuoco all’interno del tunnel.

La scarsa visibilità e il timore per la sicurezza hanno spinto diversi automobilisti a fermarsi e a tornare indietro, in alcuni casi procedendo in contromano per allontanarsi rapidamente dall’area interessata. La situazione ha generato disagi e rallentamenti alla viabilità, con evidenti rischi per chi si trovava in transito.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto né sulle eventuali conseguenze, mentre resta l’allerta per le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.