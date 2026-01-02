Grave episodio nella mattinata di oggi a Padru, dove un uomo di 31 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un’automobile nei pressi dei locali dell’ecocentro. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dall’elisoccorso Areus.

Il 31enne si trova attualmente ricoverato con un trauma toracico e addominale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Padru insieme al personale della sezione radiomobile del Reparto territoriale di Olbia, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato coinvolto in una lite con un uomo e una donna mentre si stava recando a conferire i rifiuti. Nel corso del confronto sarebbe stato colpito e, una volta finito a terra, sarebbe stato investito da un’auto. A bordo del veicolo, stando a quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, si sarebbe trovata la stessa coppia con cui il 31enne aveva avuto la discussione.

Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso per definire responsabilità e circostanze dell’episodio.