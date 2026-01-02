Paura nella mattinata di oggi a Olbia, dove un cittadino ha segnalato al Numero Unico di Emergenza 112 la presenza di un oggetto sospetto in una zona periferica del centro abitato. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno individuato lungo il bordo della carreggiata un ordigno esplosivo.

Dagli accertamenti svolti dai militari è emerso che si trattava con ogni probabilità di un residuo dei festeggiamenti di Capodanno, riconducibile a un artificio pirotecnico illegale del tipo “bomba carta”. L’ordigno risultava già acceso e parzialmente combusto, ma non era esploso: una condizione particolarmente insidiosa, perché avrebbe potuto detonare in qualsiasi momento nonostante l’apparente inattività.

Vista la gravità della situazione e il concreto rischio per la sicurezza pubblica, è stato richiesto l’intervento degli artificieri dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia. Gli specialisti hanno messo in sicurezza l’area e proceduto al brillamento controllato dell’ordigno, eliminando ogni pericolo per l’incolumità delle persone.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza delle attività di prevenzione e informazione portate avanti dall’Arma dei Carabinieri sui rischi legati all’utilizzo di artifici pirotecnici illegali, che possono rivelarsi estremamente pericolosi anche a distanza di tempo dall’accensione. L’Arma rinnova infine l’invito a non toccare mai materiali sospetti e a segnalarli tempestivamente al 112, per consentire l’intervento di personale specializzato a tutela della sicurezza collettiva.