Un anziano residente nel centro storico di Olbia è stato prontamente soccorso dopo essere stato colto da un malore nella sua abitazione.

I carabinieri, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti forzando l'ingresso dell'appartamento dove l'uomo è stato trovato in condizioni difficili ma cosciente. I familiari avevano lanciato l'allarme in quanto non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e attualmente si trova fuori pericolo.