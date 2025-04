"Occhi aperti, stiamo cercando una persona (uomo) non conosciuta in paese. Potrebbe essere Michael?? Troviamolo, per poter così verificare e aiutare!". A scriverlo, sui social, è Cristina Pittalis, la madre di Michael Frison, il 25enne scomparso nel luglio scorso nelle campagne tra Luras e Luogosanto.

"Era ad Aglientu venerdì (forse), sabato 12 Aprile alle 23:00 (sicuro al 100%), domenica (forse). Abbiamo una foto di spalle, ma ci ricorda tanto Michael. Fate girare la foto, condividete per favore, e troviamolo. Contattate subito la Polizia Locale".

La madre di Michael chiede di contattare subito le forze dell'ordine se qualcuno dovesse vedere Michael, o inviare un messaggio su WhatsApp al suo numero.