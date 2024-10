Notte movimentata per i Vigili del fuoco di Olbia, che sono intervenuti per due incidenti stradali e l'incendio di un'autovettura. Intorno alle 22:30 di ieri, 28 luglio, una squadra del 115 è intervenuta per un frontale tra due autovetture a Portisco, dove fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Intorno all'1:30 il secondo incidente. Sulla Strada provinciale per Pittulongu all'incrocio con via Bora tre le auto coinvolte. Il bilancio è di quattro feriti, fra cui un bambino, trasferiti all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con due ambulanze del 118. Sul posto anche i Carabinieri.

Intorno alle 5:30, poi, i Vigili del fuoco sono accorsi in località Putzolu, sulla SS 127, per l'incendio di un'auto sulla strada dovuto a cause da accertare. L'intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.