Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Olbia sono stati chiamati in azione intorno alle 22:30 per spegnere un incendio che ha coinvolto un'auto parcheggiata in via Bazzoni Sircana.

Nonostante l'intervento rapido della squadra del 115 e l'uso di una cisterna, il suv ha subito gravi danni. La Polizia di Stato è attualmente al lavoro per determinare la causa dell'incendio.

Fortunatamente non si registrano persone ferite né danni ad altre vetture.