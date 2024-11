La compagnia di navigazione Moby ha annunciato per domani il viaggio inaugurale del nuovo collegamento tra Sardegna e Corsica dopo l'avaria al motore per il traghetto Giraglia.

In assenza di una nave piccola che possa garantire le corse tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, attualmente sono sospese, il vettore ha messo a disposizione la motonave Moby Zaza. Si tratta di una motonave più grande che è in grado di trasportare 1450 passeggeri e 530 automobili.

La tratta però non sarà quella solita della continuità territoriale da Santa Teresa a Bonifacio - circa 30 minuti di navigazione - ma quella più lunga tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, 4 ore di navigazione. Moby ha già diffuso gli orari delle corse, una la mattina dalla Sardegna per la Corsica e il viaggio inverso la sera. Nei giorni feriali la Moby Zaza partirà alle 6:30 da Golfo Aranci e arriverà a porto Vecchio alle 10:30. Dallo scalo corso ripartirà alle 17 per arrivare a Golfo Aranci alle 21. Solo la domenica e i festivi le partenze sono alle 8 dalla Sardegna e alle 17 dalla Corsica.