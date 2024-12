I controlli del territorio disposti dal Questore della Provincia di Sassari, Dr. Filiberto Mastrapasqua, proseguono senza sosta in tutta la provincia.

Recentemente, durante uno di questi servizi, la Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Olbia ha scoperto diversi sacchi di nylon sospetti presso la zona industriale locale. Gli agenti, durante un normale giro di perlustrazione, hanno individuato diversi sacchi nascosti tra la vegetazione. All'apertura dei sacchi, è emerso che contenevano una grande quantità di marijuana pari a circa 1045 Kg.

Dopo il ritrovamento della sostanza, sono state avviate indagini mirate per individuare i responsabili e per comprendere se il carico fosse stato abbandonato lì o stesse solo temporaneamente in attesa di essere trasportato altrove.